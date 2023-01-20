Севастополь собираются сделать городом-миллионником

Севастополь планируют сделать городом-миллионником – такие планы озвучил исполняющий обязанности вице-губернатора Максим Жукалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти в очередной раз вспомнили о генеральном плане развития Севастополя, принять который не могут более 8 лет. Город до сих пор живет по украинской схеме, которая уже безнадежно устарела.

В сентябре 2022 года Жукалов – тогда еще директор департамента архитектуры и строительства, выступая перед депутатами, сообщил: «В настоящее время ведется актуализация генплана с учетом динамично увеличивающейся численности населения Севастополя». И уточнил: сбор данных для актуализации фактически завершен, и представить проект закона об утверждении генплана планируется в следующем году.

Теперь же он заявляет лишь о концепции генплана, которую в текущем году обещают обсудить с горожанами.

«Контракт по разработке генерального плана был заключен 10 января 2023 года, в этом году планируем провести публичные обсуждения с жителями по вопросам функционального зонирования, – сообщил он. – Это стратегический документ, который охватывает все: от территориально-административного деления, транспортной и инженерной инфраструктуры до возможности реализации эффективной социальной политики. По сути – это документ стратегического планирования, устанавливающий основной вектор развития Севастополя на ближайшие десятилетия.

Мы понимаем, что население города растет, поэтому в генеральном плане мы заложили расчетный срок 20 лет, численность населения – 1 млн человек».

Севастополь, Олег Яковенко

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