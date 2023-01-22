Глава Бундесвера Писториус засобирался в Киев

Недавно назначенный министр обороны Германии Борис Писториус собирается посетить Украину в течение месяца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Писториус сообщил в интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на вопрос, куда он поедет в первую очередь.

«Это еще окончательно не определено. Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», – сказал глава Минобороны ФРГ.

Ранее из-за позиции Германии западным странам не удалось согласовать поставку Украине большой партии немецких танков «Леопард-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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