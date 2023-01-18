Берлин назначил нового министра обороны

Правительство Германии назначило Бориса Писториуса министром обороны. Ожидается, что новый глава Минобороны будет придерживаться осторожной политики в отношении украинского конфликта, пишет Spiegel.

Нового министра утвердили вечером 17 января. И уже 19 января ему предстоят переговоры с американским коллегой: Ллойд Остин прилетит в Берлин.

До сих пор Германия с осторожностью относилась к отправке на Украину тяжелого вооружения, в частности танков. Издание отмечает, что от решения Берлина будет зависеть позиция ряда стран, имеющих эти же танки на вооружении.

«Германия несет здесь ответственность, и перед ней стоят большие задачи», – цитирует министра экономики Роберта Хабека Reuters.

Писториус еще в 2018 году отметил ущерб Германии от антироссийских санкций и усомнился, что стоит использовать этот инструмент. Политик отмечал, что Европе все равно придется строить общую с РФ политику. Он напомнил об этом и в мае 2022 года, однако заявил, что Украина должна победить в конфликте.

62-летний Писториус с 2013 года занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. В 2019 году он баллотировался в лидеры Социал-демократической партии и в своей программе высказывал жесткую позицию в вопросах безопасности.

16 января канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт. СМИ несколько месяцев критиковали действия бывшего министра, в том числе из-за медленных закупок необходимого оборудования для бундесвера.

Берлин, Наталья Рязанова

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