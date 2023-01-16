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Понедельник, 16 января 2023, 14:50 мск

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Шольц принял отставку министра обороны ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архив, фото: пресс-служба Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц удовлетворил прошение министра обороны Кристины Ламбрехт об отставке, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на представителя кабмина. По его словам, решение о преемнике будет принято в самое ближайшее время.

По информации агентства DPA, письменное прошение Ламбрехт об уходе с должности министра обороны было направлено в офис канцлера в понедельник, 16 января. Она объяснила желание уйти в отставку тем, что дискуссии о нуждах бундесвера отошли на второй план из-за пристального внимания СМИ к ее личности и обсуждения ее действий. Надо отметить, что деятельность Ламбрехт на посту министра обороны на протяжении нескольких месяцев подвергалась критике, в том числе из-за медленных закупок необходимого оборудования для бундесвера и недостатка опыта.

Ламбрехт занимала свой пост чуть больше года. Пока неизвестно, кто будет ее сменщиком. СМИ называют в числе возможных преемников Ламбрехт сопредседателей Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля и Заскию Эскен, министра труда Хубертуса Хайля, начальника штаба канцелярии Шольца Вольфганга Шмидта и эксперта по обороне СДПГ Еву Хёгль.

Ранее Шольц пообещал сохранить гендерный паритет в составе кабмина. Bild пишет, что канцлер испытывает проблемы с поиском женщины на пост главы Минобороны.

Между тем на пятницу, 20 января, на американской авиабазе Рамштайн намечена встреча представителей оборонных ведомств стран – союзников Украине по вопросу расширения военной помощи Киеву. Кто будет представлять Германию на встрече, пока неясно.

Берлин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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