СМИ: Министр обороны ФРГ собралась в отставку

Глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт приняла решение уйти в отставку, – сообщает в пятницу, 13 января, газета Bild .

Издание со ссылкой на источники пишет: «Инициатива об уходе с поста исходит от нее, не от офиса канцлера ФРГ. Теперь речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике».

В свою очередь, в немецком минобороны комментировать информацию в СМИ о возможной отставке Ламбрехт не стали, назвав слухами эти данные.

Берлин, Иван Бабурин

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