Японский премьер захотел к Зеленскому, но изучает, насколько это безопасно

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Украину в середине февраля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет японская газета Yomiuri.

По информации журналистов, такой политический шаг должен стать «демонстрацией вовлеченности японского правительства в поддержку Украины, поскольку Токио в нынешнем году председательствует в G7».

Японские власти пока сомневаются в безопасности подобного визита. Но если он состоится, то Кисида посетит места, где прошли боевые действия, и встретится с Зеленским.

Также недавно назначенный министр обороны Германии Борис Писториус собирается посетить Украину в течение месяца.

Симферополь, Валентин Карамазов

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