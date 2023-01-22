Японский премьер захотел к Зеленскому, но изучает, насколько это безопасно

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Украину в середине февраля.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет японская газета Yomiuri.
По информации журналистов, такой политический шаг должен стать «демонстрацией вовлеченности японского правительства в поддержку Украины, поскольку Токио в нынешнем году председательствует в G7».
Японские власти пока сомневаются в безопасности подобного визита. Но если он состоится, то Кисида посетит места, где прошли боевые действия, и встретится с Зеленским.
Также недавно назначенный министр обороны Германии Борис Писториус собирается посетить Украину в течение месяца.
Симферополь, Валентин Карамазов
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