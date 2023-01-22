«Поддержим до конца» – Макрон и Шольц присягнули на верность Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о том, что «Украина будет получать помощь до тех пор, пока это необходимо».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», встреча глав двух государств состоялась в воскресенье в Париже.
«Мы будем продолжать оказывать помощь Украине, пока это необходимо, всю поддержку, в которой она нуждается. Вместе, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира», – сказал Шольц.
Макрон, в свою очередь, заявил, что поддержка будет «непреклонна во всех сферах».
Президент Франции и канцлер ФРГ встречались в честь 60-летия заключения договора о примирении между двумя странами.
Симферополь, Валентин Карамазов
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