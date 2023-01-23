Министр обороны ФРГ анонсировал скорое решение по поставкам Киеву танков Leopard

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в ближайшее время может принять решение по поставкам танков Leopard на Украину

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», – сказал глава Минобороны в интервью телеканалу ARD (цитата по РИА «Новости»).

Писториус отметил, что нужно взвесить последствия как положительного, так и отрицательного решения, поскольку речь идет о вопросе безопасности. «Это запрос на то, чтобы не становиться стороной конфликта и одновременно поддержка Украины в одержании победы», – указал он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналену Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша передаст танки Leopard Киеву.

Ранее из-за позиции Германии западные союзники Украины на встрече на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ не смогли согласовать поставку Киеву большой партии танков Leopard 2.

Берлин, Наталья Петрова

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