Вашингтон выдал Киеву карт-бланш в отношении Крыма – об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Решения о том, за какие части Украины ВСУ будут воевать, в каких вести боевые действия, по каким наносить удары, зависит от президента Зеленского и его военачальников», – заявил он, утверждая, что США намерены продолжать «поддерживать Украину столько времени, сколько ей потребуется для защиты себя, своего суверенитета и территориальной целостности».

Как уже сообщал «Новый День», ранее подобную позицию высказывали представители Пентагона.

«США считают Крым частью Украины. Мы поддерживаем украинцев в стремлении вернуть свою территорию любыми средствами и любым оружием, которое они используют, – заявила заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх. Если украинские военные решат проводить какие-либо операции на территории Крыма, они в полном праве сделать это».

Однако далеко не все в США разделяют подобную позицию.

Так, обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative заявил, что идеи администрации Байдена о возможности захвата Крыма вооруженными силами Украины – это безумие и могут привести к серьезным последствиям.

«Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе, – напомнил он. – Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!».

Дреер считает, что натравить Киев на Крым и остаться в стороне не получится: осуществить эти планы только при прямой и открытой поддержке США, что станет «сокрушительной провокацией» в отношении Москвы.

Вашингтон, Артем Рокотов

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