Польша потребует от ЕС «компенсации» за поставленные Украине «Леопарды»

Польша хочет, чтобы Евросоюз компенсировал ей стоимость танков Leopard 2 для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Европейский союз должен компенсировать нам эти расходы, и я надеюсь, что так случится. Это будет еще одно испытание доброй воли», – сказал он.

При этом Моравецкий рассчитывает, что Германия «быстро и позитивно ответит на запрос Польши» по поводу поставок немецких танков на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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