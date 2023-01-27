Польша передаст Украине 60 танков Twardy

Помимо четырнадцати Leopard 2 Польша предоставит Украине 60 танков PT-91 «Twardy». Это польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы пытались быть примером для других. Польша была первой страной, поставившей 250 танков для Украины. Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2 из собственных запасов. На данном этапе войны это необходимо сделать», – заявил Моравецкий.

По мнению экспертов, танки могут прибыть на Украину сразу вместе с польскими экипажами, чтобы «не тратить время» на обучение военнослужащих ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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