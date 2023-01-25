Шольц позвонил Зеленскому и отчитался по «Леопардам»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца и выразил удовлетворение решением Берлина передать, после долгой проволочки, танки «Леопард-2» Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Зеленский рассказал по итогам разговора.

«Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии», – написал Зеленский в Tg-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

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