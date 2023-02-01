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Среда, 1 февраля 2023, 18:38 мск

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«Нам нужно намного больше» – МИД Украины потребовал от Шольца «не расслабляться»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архив, фото: пресс-служба Кремля

Танки «Леопард-2» и другое тяжёлое вооружение – это далеко не всё, что может и должно передать Киеву правительство Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы МИД Украины и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, канцлер Олаф Шольц «слишком быстро расслабился».

«Нам нужно идти дальше, нам нужно убеждать наших американских друзей, других партнеров, тех же британцев и немцев. Потому что немцы, я вам откровенно скажу, они приняли это решение фактически под бешеным давлением и, между нами говоря, немного расслабились. То есть думают: ну все, это были сложные роды, как я называю, они продолжались более девяти месяцев, почти год длились эти роды танковые, а теперь выходит, что можно выдохнуть, расслабиться и больше ничего не ждите», – заметил он.

«Это неправда, это неправильно! Потому что даже по количеству мы можем только по Германии требовать значительно большего. Я знаю, что там это есть», – приводит слова Мельника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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