В Ялте взяли под охрану четыре красивейших здания

В Ялте еще 4 исторических здания получили статус выявленных объектов культурного наследия.

Как передает корреспонденит РИА «Новый День», все 4 здания являются красивейшими образцами архитектуры конца XIX – середины XX веков, но с исторической точки зрения малоизвестны – информации о них в открытых источниках почти нет.

Так, в перечень выявленных объектов культурного наследия включена Летняя дача женщин-летчиц, расположенная в небольшом парке между улицей Свердлова и одноименным переулком.

О доме в неомавританском стиле, называемом в городе «Голубым замком» ходят легенды. Согласно одной из них у жившего в Ялте бухарского эмира в гареме была русская княгиня, для которой и построили эту усадьбу. По второй – в годы немецкой оккупации в этом доме располагалось гестапо. Однако сторонники этой версии путают два рядом стоящих здания. На самом деле, гестапо занимало особняк особняк Мельцера – мрачноватое эклектичное здание на улице Свердлова. До и после войны в этом доме действовал санаторий «Красный летчик», а изящный бело-голубой особнячок, расположенный по соседству, являлся его женским корпусом. А на излете советской эпохи там работала стоматология.

Сейчас Летняя дача женщин-летчиц находится в крайне запущенном состоянии и требует серьезного ремонта.

Еще одно очень красивое и запущенное здание – дом Хорошавиных на улице Ломоносова. Когда-то здесь пролегала городская черта, и дворяне Хорошавины, как и их многочисленные соседи, сдавали свою по сути загородную дачу в наем – как целиком, так и отдельными комнатами.

На этой же улице Ломоносова расположен еще один выявленный объект культурного наследия – один из корпусов санатория «Запорожье», построенный в начале 50-х годов прошлого века на территории бывшей усадьбы графа Ностица.

Четвертым зданием, взятым под охрану, стал загородный дом Меллер-Закомельских на улице Халтурина. Известно, что баронесса Александра Ильинична Меллер-Закомельская, жена отставного поручика, имела в Ялте несколько домов – все они были построены по проектам и под наблюдением известного архитектора Теребенева. Главную усадьбу – на улице Чехова – два года назад едва не снесли: на ее месте планировалось построить высотный апарт-отель со спа-комплексом. Но горожанам удалось отстоять красивую резную дачу, и ее внесли в перечень объектов культурного наследия. Теперь под охрану взяли и загородный дом баронессы на холме Дарсан.

Сейчас городские власти рассматривают вопрос о включении в перечень еще 9 задний.

Ялта, Лиана Макоба

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