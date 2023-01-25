Западом принято решение срочно бросить в бой два батальона по 40 «Леопардов»

США, Великобритания, Германия и Франция намерены «как можно скорее» создать для Украины два батальона танков, в каждом из которых будет по 40 Leopard-2.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

По данным Spigel, президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведут телефонные переговоры уже в среду днем, чтобы конкретизировать детали этого шага.

Тем временем Испания подтвердила намерение передать Украине танки Леопард 2. Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес.

«Испания готова, в рамках этой координации, работать с нашими союзниками, чтобы сделать все необходимое, включая отправку Leopard 2, обучение по использованию этих Leopard 2, а также помощь в их обслуживании и содержании», – сказала она.

Симферополь, Валентин Карамазов

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