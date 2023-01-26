российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 января 2023, 09:35 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Во Франции обвинили Зеленского в безумии из-за требования о поставках истребителей

Архив, фото: администрация президента Украины

Экс-депутат Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумцем украинского президента Владимира Зеленского, попросившего Запад поставить Киеву боевые самолеты и ракеты большой дальности.

«Прямо сейчас Зеленский требует истребители и дальнобойные ракеты у Запада. Потом он захочет наш ядерный арсенал, что ли?! Сколько еще мы будем следовать за этим безумцем? До ядерной мировой войны?!» – написал Филиппо в своем твиттере.

Накануне Германия и США объявили о поставках Украине танков Leopard 2 и Abrams. После этого Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что Запад также должен передать Киеву боевые самолеты и ракеты большой дальности.

Зеленский после того, как страны Запада накануне объявили о поставках Киеву танков, заявил, что они также должны предоставить Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Байден официально объявил о передаче танков Abrams киевскому режиму / Западом принято решение срочно бросить в бой два батальона по 40 «Леопардов» / Берлин подтвердил, что передаст Киеву танки Leopard 2 / МИД РФ: В случае передачи Западом Киеву дальнобойных вооружений Москва ответит жестко

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Скандалы и происшествия,