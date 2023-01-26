Во Франции обвинили Зеленского в безумии из-за требования о поставках истребителей

Экс-депутат Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумцем украинского президента Владимира Зеленского, попросившего Запад поставить Киеву боевые самолеты и ракеты большой дальности.

«Прямо сейчас Зеленский требует истребители и дальнобойные ракеты у Запада. Потом он захочет наш ядерный арсенал, что ли?! Сколько еще мы будем следовать за этим безумцем? До ядерной мировой войны?!» – написал Филиппо в своем твиттере.

Накануне Германия и США объявили о поставках Украине танков Leopard 2 и Abrams. После этого Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что Запад также должен передать Киеву боевые самолеты и ракеты большой дальности.

Зеленский после того, как страны Запада накануне объявили о поставках Киеву танков, заявил, что они также должны предоставить Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Москва, Наталья Петрова

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