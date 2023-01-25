Берлин подтвердил, что передаст Киеву танки Leopard 2

Берлин подтвердил готовность передать Украине танки Leopard 2, о чем стало известно накануне. Власти Германии официально объявили, что поставят Киеву 14 танков Leopard 2 и выдадут союзникам разрешение на поставку своих танков на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Танки немецкого производства передадут киевскому режиму из запасов Бундесвера. 14 танков Leopard 2 будут первоначальной поставкой с целью увеличения до двух батальонов, говорится в заявлении.

В Берлине также заявили, что в скором времени в Германии начнется обучению украинских военных применению Leopard 2. Кроме того, ФРГ передаст Украине боеприпасы к танкам и обеспечит техническое обслуживание техники.

В заявлении Шольца подчеркивается, что принятое решение «соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей». По его словам, Берлин в вопросе поставки танков Киеву действует в тесной координации с партнерами.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ принял решение об отправке танков Leopard 2 на Украину.

Ранее о готовности отправить Leopard 2 на Украину сообщали власти Польши. Часть своих боевых машин Киеву может передать Испания, пишет в среду El Pais. Готовность поучаствовать в поставке танков Leopard 2 на Украину в рамках коалиции сегодня подтвердили власти Финляндии. В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может выкупить 18 арендованных у Германии немецких танков и передать их Украине.

Добавим, что на этой неделе о поставке танков M1 Abrams Киеву могут объявить США. По данным источника Anadolu в американской администрации, Вашингтон подумывает передать Украине танковый батальон, 30-50 машин.

Берлин, Наталья Петрова

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