Белый дом до конца недели планирует объявить об отправке в Киев танков M1 Abrams, пишет Anadolu со ссылкой на источник в администрации США. У этого решения двойная цель: продлить конфликт на Украине и подтолкнуть ФРГ к аналогичному решению, что окончательно испортит отношения Москвы и Берлина.

По словам собеседника, Вашингтон подумывает передать Киеву танковый батальон, 30-50 машин. Официальное объявление ожидается до конца недели.

Вашингтон намерен одним ударом убить двух зайцев, среди которых полный разрыв отношений между Берлином и Москвой, уверен обозреватель американского издания Gray Zone Аарон Матэ. Под давлением США власти Германии проигнорировали недовольство своего народа и риск эскалации и объявили об отправке танков Leopard на Украину.

«Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал «исконным интересом» США: разрыв «отношений между Германией и Россией», – написал обозреватель на своей странице в блоге.

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что американские танки ожидает уничтожение, как и остальное натовское вооружение. А сам факт отправки танков Киеву покажет, кто настоящий агрессор в текущем конфликте.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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