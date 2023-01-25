Посол Антонов назвал вопиющей провокацией вероятную отправку США танков на Украину

Решение об отправке на Украину американских танков станет очередной вопиющей провокацией со стороны США, считает посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Подобные действия еще раз покажут, кто настоящий агрессор в текущем конфликте.

«Оправдать такой шаг аргументами об «оборонительных вооружениях» точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», – приводит слова посла пресс-служба дипмиссии.

Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон ведет против Москвы «войну по доверенности» и нацелен на стратегическое поражение. Постоянно повышаемая планка военного содействия «марионеткам» Штатов прямо указывает на это.

Российский посол уверен, что американские танки ждет судьба остальных западных вооружений, переданных киевскому режиму.

«В случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», – предупредил Антонов.

Берлин заявлял, что разрешит отправлять свои танки Киеву только после аналогичного решения Вашингтона насчет танков Abrams. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение об отправке танков Leopard 2 из собственных запасов Бундесвера на Украину.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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