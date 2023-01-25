Байден официально объявил о передаче танков Abrams киевскому режиму

Президент США Джо Байден в среду, 25 января, заявил, что Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк M1 Abrams, сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась на YouTube-канале Белого дома.

Во время своего выступления Байден сказал: «Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, это целый батальон. Министр обороны Остин рекомендовал это для укрепления обороноспособности Украины, для достижения стратегических целей. Танки Abrams одни из наиболее совершенных танков в мире, очень сложные в управлении и эксплуатации. Мы будем обучать украинских военных этому и приступим как можно скорее. Чтобы доставить танки на поле боя, потребуется время, и необходимо приложить усилия, чтобы украинские военные были готовы к их эксплуатации. Мы координируем действия с нашими союзниками. Я благодарен канцлеру Шольцу за то, что они решили выделить танки «Леопард». Это будет вклад Европы, два танковых батальона они предоставят Украине».

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что Киев готовит контрнаступление.

«С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», – сказал Джо Байден.

В свою очередь представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге заявил, что «танки будут переданы в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая предполагает заключение министерством обороны США соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. В связи с этим, поставка Киеву M1 Abrams займет месяцы, а не недели».

«В дополнение к Abrams мы также закупим и поставим восемь ремонтно-эвакуационных машин M88 в качестве составной части этого пакета», – сообщил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»