Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в среду, 25 января, заявил, что если США и НАТО передадут киевскому режиму вооружение для нанесения ударов вглубь России, то Москва предпримет жесткие ответные меры, – сообщили в российском МИДе.

В ходе своего выступления Гаврилов сказал: «Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали».

«Не без интереса мы отслеживали оживлённую дискуссию внутри Североатлантического альянса о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Международное сообщество вновь стало свидетелем того, как в НАТО действует «палочная дисциплина». По канонам «цивилизованного Запада» сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем никто иной как представитель госдепартамента США Нед Прайс анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куётся трансатлантическая «солидарность», – отметил российский дипломат.

Кроме того, представитель российского МИДа в Вене сказал следующее: «Поскольку Берлин сделал осознанный выбор в пользу того, чтобы немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат, хотим заявить, что эти боевые машины будут уничтожаться и гореть на поле боя, как это сейчас происходит с остальным натовским оружейным «зоопарком» на Украине. Эта участь постигнет и американские танки М1 Abrams после решения об их поставке – американские коллеги могут не беспокоиться о достойной «рекламе» военно-промышленного комплекса США».

Вена, Иван Бабурин

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