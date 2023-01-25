Получив танки, Зеленский начал требовать ракеты и самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в среду, 25 января, заявил, что теперь, кроме танков необходимо получить от Запада также боевые самолеты и дальнобойные ракеты, сообщают СМИ.

Глава киевского режима, после того, как президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц приняли решение направить на Украину танки, заявил: «Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно – мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

«Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны. Современные танки. Я начал сегодняшний день с разговора с канцлером Шольцом – прежде всего о «Леопардах» для Украины. И это именно тот разговор, которого мы ожидали. Ключевое теперь – скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость снабжения танков в Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать танковый кулак», – подчеркнул Зеленский.

Как отмечают эксперты, выражение «бронированный (танковый) кулак» используется военными историками в отношении танковых соединений Вермахта, созданных гитлеровским военачальником Гейнцем Гудерианом во время Второй мировой войны.

Киев, Иван Бабурин

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