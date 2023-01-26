В Киеве всерьёз опасаются смещения Зеленского и воцарения «гетьмана» Залужного

Авторитет президента Владимира Зеленского неуклонно падает, а влияние главнокомандующего Валерия Залужного остаётся высоким. В связи с этим заговорщики легко смогут убедить народ, что можно сменить власть на жёсткого военного диктатора, не прибегая к демократическим процедурам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил экс-министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов.

«У нас на этой неделе произошёл целый ряд коррупционных скандалов. Это может привести к понижению доверия вообще к самой Украине, к понижению поддержки демократических ценностей.. А уровень доверия к вооружённым силам останется на том же уровне... Будет вызревать такая мысль: люди там гибнут, а условно Залужный такой классный командующий, так он и классным президентом будет, а может и не надо будет его выбирать, может, он так придёт к власти. Это очень опасная тенденция», – приводит слова Жданова «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне Залужный заявил о «нулевой толерантности к коррупции».

Симферополь, Валентин Карамазов

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