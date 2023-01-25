Украинский главком заявил о «нулевой толерантности к коррупции»

Главнокомандующий Украины Валерий Залужный в среду, 25 января, заявил, что в минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции, поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Залужный написал: «В Минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование».

«Перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти. Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил», – подчеркнул украинский главком.

Киев, Иван Бабурин

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