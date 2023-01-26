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Четверг, 26 января 2023, 20:02 мск

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В Севастополе продлили желтый уровень опасности

В Севастополе в очередной раз продлили желтый уровень террористической опасности.

Как уже сообщал «Новый День», режим был введен в городе 31 июля после взрыва во дворе штаба Черноморского флота и с тех пор несколько раз продлевался.
На этот раз срок его действия – до 18:00 10 февраля 2023 года.

В правительстве города отмечают, что решение принято «на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта». Горожанам и туристам рекомендуют быть внимательными в местах массового скопления людей, транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

Напомним, в Крыму «желтый» уровень террористической опасности действует до 5 февраля.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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