Верховный суд Нидерландов озвучил срок вынесения вердикта по делу о крымском золоте

Верховный суд Нидерландов определился со сроком вынесения вердикта по делу о скифском золоте.

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. 26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, но крымские музеи подали кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Сегодня свое консультативное заключение огласил генеральный прокурор. Ничего неожиданного не произошло: прокурор заявил о целесообразности оставить в силе ранее принятое решение Апелляционного суда и передать коллекцию Украине.

Верховный суд Нидерландов озвучит свой вердикт 15 сентября.

Симферополь, Лиана Макоба

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