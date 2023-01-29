Рим просит не считать, что Италия находится в состоянии войны с Россией

Италия не будет поставлять наступательные вооружения Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

«Мы готовы поставлять оборонительное оружие, но никогда не направим наступательное вооружение. Потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы только защищаем независимость Украины», – заверял он.

Ранее Таяни сказал, что у Европы нет настоящей внешней и оборонной политики и нет единого лидера: даже Германия как самая сильная страна Европы не дотягивает до этой позиции.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»