Глава МИД Италии заявил об отсутствии внешней политики в Европе

У Европы нет настоящей внешней и оборонной политики, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. В регионе нет единого лидера: даже Германия как самая сильная страна Европы не дотягивает до этой позиции.

«У Европы нет настоящей внешней политики, как и оборонной. Мы всегда оказываемся после американцев. Мы опаздываем, и мы говорим об этом с 1954 года. Даже Германия, самая сильная страна, не может занять позицию», – сказал политик в интервью La Stampa.

Он подчеркнул, что ни НАТО, ни Европа не воюют с Россией. Но добавил, что европейские страны должны помощь Киеву в ходе конфликта с Москвой. Частью этой помощи он считает поиски мирного пути разрешения ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, понимают ли европейские государства, что Штаты втягивают их в открытую войну с Россией. Дипломат напомнила, что после обеих мировых войн США строили экономику, пока весь остальной мир был в руинах.

«Никаких иных ресурсов для поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряжённости в мире, у Вашингтона давно нет. Европе необходимо срочно очнуться и вспомнить, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн становились именно США. Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana», – написала Захарова в своем телегрм-канале.

Всемирный банк пересмотрел свой прогноз на 2023 год и заявил, что экономика Евросоюза не будет расти. Такой прогноз дал. Ожидания в отношении ВВП США и Китая также были снижены. Франция и Германия задумались о торговой войне со Штатами. Они обвинили Вашингтон в политике протекционизма в то время, как европейская промышленность на принципах честной конкуренции погибает на фоне последствий антироссийских санкций.

Рим, Наталья Рязанова

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