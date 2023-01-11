Всемирный банк снизил до нуля прогноз роста европейской экономики

Экономика Евросоюза не будет расти в 2023 году. Такой прогноз дал Всемирный банк. Кроме того, были снижены ожидания в отношении ВВП США и Китая.

Аналитики ВБ пересмотрели в сторону понижения прогнозы для 95% развитых и 70% развивающихся стран. Так прогноз для еврозоны снижен – на 1,9 процентного пункта, до 0%, для Китая – на 0,9 процентного пункта, до 4,3%.

«В США ожидается падение темпов роста до 0,5% в 2023 году, что на 1,9 процентного пункта ниже предыдущих прогнозов и является самым низким показателем с 1970 года за исключением периодов официальной рецессии», – говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Ранее аналитики ВБ ухудшили прогноз состояния экономики России. Согласно новому предположению, ВВП РФ по итогам текущего года сократится на 3,3%, а в следующем вырастет на 1,6%.

Брюссель, Зоя Осколкова

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