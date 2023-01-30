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Понедельник, 30 января 2023, 18:17 мск

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Зеленский «откупится» от претензий США увольнением восьми министров

Фото: администрация Зеленского

Вашингтон после скандала связанного с торговлей налево американским оружием потребовал от Киева увольнения коррумпированных чиновников и депутатов, причастных к незаконным сделкам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня стало известно, что своих постов лишатся сразу восемь членов украинского кабмина.

Однако украинские эксперты отметили, что Зеленский увольняет в основном второстепенных министров, тогда как главные фигуранты находятся даже не в правительстве, а в администрации президента.

По информации издания РБК-Украина, увольнению подвергнут министра реинтеграции Ирину Верещук, министра энергетики Германа Галущенко, министра культуры Александра Ткаченко, министра образования Сергея Шкарлета, министра промышленности Павла Рябикина, министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, министра ветеранов Юлию Лапутину и министра экологии Руслана Стрельца.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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