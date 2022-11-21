Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг высших должностных лиц и политиков Украины

Украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) в понедельник, 21 ноября, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц страны, – сообщают СМИ.

В сообщении ЦПК, опубликованном собственной странице одной из соцсетей говорится: «Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Власти отменили пожизненный финансовый мониторинг в отношении политически значимых лиц. Теперь такие лица будут находиться под наблюдением лишь в течение трех лет после освобождения от должности. Таким образом, бывшие политики смогут выждать и через три года легализовать любые средства».

«Политики, уничтожив систему финансового мониторинга, фактически заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС», – подчеркнули в Центре противодействия коррупции Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»