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Понедельник, 30 января 2023, 19:40 мск

Новости Крым

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Министр из Москвы: в МВД Крыма появился новый руководитель

В Крыму назначен новый министр внутренних дел.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава республиканского министерства Павел Каранда был отстранен от должности в связи с коррупционными скандалами с участием его подчиненных.

Тогда временно исполняющим обязанности руководителя структуры назначили генерала-майора полиции Алексея Дмитриева.

Сегодня стало известно, что министерское кресло занял генерал-майор полиции Игорь Илларионов.

С 2013 по 2016 он был заместителем начальника управления главка собственной безопасности МВД России, потом возглавлял управление полиции по Калининградской области, а с 2021 года являлся заместителем начальника Главного управления МВД России по Москве.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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