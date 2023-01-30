Министр из Москвы: в МВД Крыма появился новый руководитель

В Крыму назначен новый министр внутренних дел.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава республиканского министерства Павел Каранда был отстранен от должности в связи с коррупционными скандалами с участием его подчиненных.

Тогда временно исполняющим обязанности руководителя структуры назначили генерала-майора полиции Алексея Дмитриева.

Сегодня стало известно, что министерское кресло занял генерал-майор полиции Игорь Илларионов.

С 2013 по 2016 он был заместителем начальника управления главка собственной безопасности МВД России, потом возглавлял управление полиции по Калининградской области, а с 2021 года являлся заместителем начальника Главного управления МВД России по Москве.

Симферополь, Олег Яковенко

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