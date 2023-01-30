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Понедельник, 30 января 2023, 20:01 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Это очевидно: президент Хорватии высказался по украинско-крымскому вопросу

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не будет украинским.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Миланович раскритиковал позицию коллективного Запада по украинскому конфликту, назвав ее аморальной и вредной. И напомнил, что ситуация с Крымом не уникальна, и запад, что называется «первый начал».

«Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть Сербии, а до того – Югославии, то лишь вопрос времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое…», – цитирует главу Хорватии РИА Новости.

Миланович добавил: «Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы».

Загреб, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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