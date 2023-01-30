Президент Хорватии назвал неразумной и вредной позицию Запада по Украине

Позиция коллективного Запада по украинскому конфликту аморальна и вредна. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович в эфире Хорватского радио и телевидения.

«Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии) два месяца назад сказала, что погибло 100 тысяч украинских военных, это значит – еще 250 тысяч ранены. Если это так, то сейчас 150 тысяч мертвы. У русских преимущество в боеприпасах, артиллерии, неограниченное их количество и каково решение – чтобы Украина осталась совсем без мужчин? Я не президент Украины, но у меня к этой стране были симпатии», – цитирует Милановича РИА «Новости».

По словам президента, вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят «напиться чужой крови», но без риска для себя лично.

«Это глубоко аморально, то, что мы делаем как коллективный Запад, который на самом деле не существует, потому что тут нет решения. Решение – это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове еще больше сплотят русских и сблизят с КНР, это уже происходит. Это политически неразумно и вредит Западу», – отметил Миланович.

Президент Хорватии выразил мнение, что конфликту все более присуща тактика выжженной земли. Он заявил о готовности оказывать гуманитарную помощь и осуждать боевые действия без какого-либо военного участия.

Хорватский лидер добавил, что Москву провоцировали на вооруженный конфликт извне с 2014 года. По его словам, Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые западные страны планируют передать Украине.

Миланович многократно высказывался против участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций. Это не помешало правительству страны во главе с Андреем Пленковичем занять одну из самых жестких позиций по отношению к России на Западных Балканах, оказывать помощь Киеву и провести осенью в Загребе заседание «Крымской платформы» с участием конгрессмена Нэнси Пелоси.

По данным хорватских властей, в прошлом году Загреб выделил 16,5 миллиона евро на оснащение четырех бригад ВСУ и передал к ним партии пулеметов, автоматов и боеприпасы.

Правящей партии Хорватское демократическое содружество принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. Премьер Пленкович в январе посетовал, что депутаты не смогли утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM.

Москва, Андрей Дорофеев

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