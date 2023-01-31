Крымский астроном обнаружил новый околоземный астероид

Крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новый околоземный астероид. Объекту дали название 2022YG, признали квазиспутником Земли и уже внесли в циркуляр Центра малых планет с соответствующим описанием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Борисов работает в крымском астрономическом научном центре, а в свободное время наблюдает за ночным небом в собственной лаборатории, оборудованной самодельными телескопами. И именно во время таких «любительских исследований» крымчанин совершает свои научные открытия.

Начинал Борисов с «охоты» за кометами, и в 2019 году о нем узнал весь мир: крымчанин впервые за всю историю зафиксированных наблюдений открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем.

Всего 10 лет частных исследований Борисов обнаружил 11 комет и 6 околоземных астероидов – последние попадали в его поле зрения случайно. Осенью минувшего года он решил «поохотиться» именно за этими небесными телами, изменил методику наблюдений и всего за пару месяцев обнаружил еще 14 астероидов (диметр нескольких из них больше километра – это довольно большие объекты).

2022YG – пока последнее официально зафиксированное открытие, сделанное в декабре 2022года.

Этот астероид относится к классу Аполлонов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны.

«Он вращается вокруг Солнца, но вместе с Землей и заодно вокруг Земли, – цитирует Борисова РИА Новости Крым. – По расчетам, этот квазиспутник был захвачен нашей планетой где-то в 60-х годах XX века, и еще около двухсот лет продолжит вращаться с нами в тандеме, а потом уйдет дальше. Гравитации Земли не хватит, чтобы удержать его в своих владениях навсегда».

При движении по орбите, астероид максимально удаляется от Земли на 0,3 астрономических единицы или 50 млн километров. По космическим меркам это небольшое расстояние. Однако, по мнению ученого, новый квазиспутник опасности для нашей планеты не представляет – в диаметре он всего 20-30 метров. «Даже если он упадет, каких-либо катастрофических последствий от этого не случится», – говорит Борисов.

Напомним, Челябинский метеорит, признанный самым большим метеоритом, падавшим на Землю за последние 100 лет, в диметре составлял всего 15 -17 метров, весил 10 тысяч тонн, а его взрыв оценили в 500 килотонн – это более чем в 20 раз мощнее бомбы в Хиросиме. Болид взорвался в небе и катастрофы, действительно, не устроил, но причинил значительный ущерб: пострадали 10 районов Южного Урала, в трех из них был введен режим чрезвычайной ситуации. Количество пострадавших людей превысило 1 тысячу, двум понадобилось серьезное лечение.

По словам специалистов, если бы этот метеорит взорвался от столкновения с Землей, последствия были бы катастрофическими – по крайней мере, для региона падения.

Впрочем, ежегодно в мире открывают около трех тысяч околоземных астероидов, в том числе потенциально опасных, однако, по словам Борисова, в данный момент ученым неизвестны такие объекты, всерьез угрожающие Земле.

Симферополь, Лиана Макоба

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