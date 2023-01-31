Главврачам больниц пригрозил уголовными делами за отсутствие лекарств

В Крыму главврачи больниц, в которых пациентом предлагают покупать необходимые медикаменты самостоятельно, будут объясняться со следователями. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце декабря глава РК Сергей Аксенов сообщал о проблеме с наличием 60 наименований льготных лекарственных препаратов. В начале января минздрав Крыма признал дефицит ряда лекарств в государственных аптеках.

При этом никто не упоминал о том, что лекарств не хватает в больницах. Однако жалобы на необходимость пациентам стационаров самостоятельно приобретать медикаменты поступают довольно часто.



«Если пациенты или персонал покупают за свои деньги, за это будет заведено уголовное дело. Задача главврача – вовремя обратиться за финансированием. Денег выделяется на предоставления лекарственных препаратов населению достаточно, – заявил Аксенов. – Все обращения крымчан будут сразу передаваться в прокуратуру или Следственный комитет».



Симферополь, Лиана Макоба

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