В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте

В Крыму 1 февраля изменится стоимость проезда в общественном транспорте.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что перевозчики подняли вопрос повышения тарифов министерство транспорта РК рассказало в середине декабря. В ведомстве отмечали, что эта необходимость связана с увеличением затрат на запасные части, шины, топливо и смазочные материалы. Кроме того, заработная плата водителей должна соответствовать средней по региону. Требует дополнительных расходов и соблюдение регламентов технического обслуживания транспорта и условий труда водителей.

Тогда в ОП РК заявляли, что речи о повышении стоимости проезда не идет – во всяком случае, никаких соответствующих документов в Палату не представлено. Однако уже через неделю Совет Общественной палаты сообщил, что «полагает на данном этапе целесообразным согласовать введение новых тарифов на пригородные перевозки и перевозку пассажиров и багажа в городском сообщении по муниципальным образованиям до 25 рублей (банковская карта) и 30 рублей (наличный расчет)».

Последнее слово осталось за Госкомцен. И тот предложения поддержал. Согласно решению комитета, с 1 февраля в Бахчисарае, Саки, Судаке и Черноморском одна поездка в общественном транспорте при расчете банковской картой будет стоит 22 рубля, за наличный расчет – 27 рублей. В остальных городах Крыма – 25 и 30 рублей соответственно.

Симферополь, Лиана Макоба

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