На саммите ЕС похвалят Украину, но не предложат членства – СМИ

Евросоюз по итогам предстоящего саммита похвалит Украину «за прогресс в реформах», но вряд ли примет решение о скором вступлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Euractiv со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект итогового коммюнике.

Согласно тексту документа, лидеры ЕС намерены подтвердить, что «будущее Украины и ее граждан находится в Европейском Союзе» и «свою приверженность поддержке дальнейшей европейской интеграции Украины».

Ожидается, что послы ЕС согласуют окончательный вариант коммюнике саммита сегодня, 31 января.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил недавно, что Украина рассчитывает вступить в Евросоюз в ближайшие два года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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