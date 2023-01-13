Шмыгаль заявил, что Украина станет членом ЕС менее чем через два года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 13 января, заявил, что страна станет членом Евросоюза менее чем через два года, – сообщают украинские СМИ.

Во время своего выступления перед членами кабмина Шмыгаль сообщил, что «параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства, Украина будет готовиться к непосредственным переговорам по поводу самого вступления в ЕС… Будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые смогут профессионально обсудить детали в различных сферах. Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении. Далее ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о вступлении Украины в ЕС. Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем за 2 года».

«И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения движения рабочей силы, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС», – заявил глава правительства Украины.

Киев, Иван Бабурин

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