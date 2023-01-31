Борис Джонсон вылетел в США лоббировать больше танков и самолётов для Зеленского

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поехал в США уговаривать республиканцев не ослаблять помощь Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Reuters.

Как известно, именно республиканцы в конгрессе и сенате выступают за сокращение помощи Украине и критикуют демократа Байдена.

Агентство уточняет, что Джонсон должен выступить во вторник вечером в частном республиканском клубе и встретиться с группой сенаторов-республиканцев.

С ними, пишет Reuters, он планирует обсудить тему «западного единства, поддержки Украины и что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»