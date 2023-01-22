Джонсон в Киеве поторапливает Зеленского с «победой»

Запад удвоит усилия и передаст Украине всё необходимое оружие. А задача ВСУ – побыстрее одержать победу на поле боя, потому что «так будет лучше для всего мира».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом входе своего воскресного визита в Киев заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.

«Это момент удвоить и дать украинцам все инструменты, необходимые для завершения работы», – цитирует его The Guardian.

«Слишком долго продолжаются страдания народа Украины... Единственный способ положить конец этой войне – это победа Украины – и победа как можно скорее... Чем быстрее Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и для всего мира», – отрезал Джонсон.

Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что «Украина должна победить как можно скорее».

Симферополь, Валентин Карамазов

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