В Крыму расторгают договоры с десятками предпринимателей, обслуживающих пляжи

В Крыму будут расторгнуты договоры с несколькими десятками предпринимателей, обслуживающих пляжи. Об этом заявили в министерстве туризма РК.

Как уже сообщал «Новый День», глава РК Сергей Аксенов объявил, что все договоры благоустройства пляжных территорий, действующие на данный момент, сохранятся на прежних условиях до 1 марта 2024 года. Но добавил: «Договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного пляжного отдыха, должны быть расторгнуты».

Этим уточнением и воспользовались в минтуризма:

«По результатам мониторинга прошлого года порядка 26 пользователей признаны недобросовестными, договоры с ними продолжены не будут, – сообщили в ведомстве. – Чаще всего нарекания к ним касались вопросов нарушения безопасности, что недопустимо. Обязанность муниципалитетов в ближайшее время расторгнуть договорные отношения. При этом, новые предприниматели будут заключать договоры уже по новым условиям, которые определены постановлением Правительства РК, предполагающим арендную плату, исходя из наличия на пляже сервисных услуг».

В министерстве отметили, что в текущем году из федерального бюджета будет выделено 149 млн на развитие пляжной инфраструктуры в Крыму. После того, как эти деньги получит минкурортов РК, будет объявлен конкурс на реализацию проектов.

Симферополь, Лиана Макоба

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