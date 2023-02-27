В Крыму решили не перезаключать договоры на благоустройство пляжей

В Крыму решили не объявлять новые конкурсы на благоустройство пляжей, продлив действующие договоры еще на год. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Принято решение, что все договоры благоустройства пляжных территорий, а также другие договоры по постановлению Правительства РФ, действующие на данный момент, сохраняются на прежних условиях до 1 марта 2024 года», – сообщил он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внести изменения в соответствующий нормативный акт Совета министров РК поручено министерству курортов и туризма.

«Никакая плата в связи с возможным сложным прохождением курортного сезона за благоустройство пляжных территорий взиматься не будет, – добавил Аксенов. – При этом существующий уровень сервисного обслуживания отдыхающих сохранится на высоком уровне. Договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного пляжного отдыха, должны быть расторгнуты».

Симферополь, Лиана Макоба

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