«Немного адаптируем» – Израиль передаст Украине систему раннего оповещения о ракетных атаках

В Израиле подтвердили, что Украина получит систему раннего оповещения об угрозах. Но поскольку территория Украины гораздо больше, «нужно время для адаптации разработки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

«В чем смысл этих систем? В том, чтобы точнее указать место, куда нацелена ракета или иранский дрон, это поможет достичь двух целей: во-первых, не объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины, как это часто делается, когда откуда-то вылетают ракеты, и мы не знаем, куда она летит», – сказал он.

«Во-вторых, это приведет к тому, что люди будут ответственнее относиться к тому, что в случае воздушной тревоги надо идти в убежище, потому что они будут понимать, что в этом конкретном районе или на этой конкретной улице существует опасность удара, поэтому это не просто какая-то общая ракетная угроза, это угроза конкретному району, конкретному месту», – рассуждал Бродский.

Напомним, израильский посол утверждает, что на Украине «нет официального антисемитизма», а в одном из интервью, опасаясь травли со стороны украинских неонацистов, не решился прямо осудить запрещённую в РФ военизированную бандеровскую организацию УПА, сотрудничавшую с гитлеровцами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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