«В ближайшие двое суток» – ВСУ ждут ракетной атаки

В ближайшие два дня Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила спикер Объединённого командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

«Учитывая те интервалы, которые противник выдержал от прошлой массированной ракетной атаки, те мероприятия, которые они уже провели предварительно – разведка беспилотниками, запуск «шахедов» и попытка проверить готовность и силу нашей ПВО – все это может свидетельствовать о повторении такой атаки в ближайшие двое суток», – сказала она.

Напомним, недавно в Объединённом командовании группировки «Юг» заявили, что ночная атака российских БПЛА на военные объекты Украины 27 февраля свидетельствует о подготовке массированного ракетного удара со стороны РФ в ближайшее время. Россия якобы уже подняла в небо стратегические ракетоносцы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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