ВСУ провели анализ воздушной обстановки: ракетные удары будут

Ночная атака российских БПЛА на военные объекты Украины свидетельствует о подготовке массированного ракетного удара со стороны РФ в ближайшее время. Россия уже подняла в небо стратегические ракетоносцы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Объединённом командовании группировки «Юг» ВС Украины.

«Анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов. Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно реагируйте на предупреждения о воздушной тревоге», – говорится в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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