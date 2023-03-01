Весь Киев прятался сегодня по укрытиям из-за воздушного шарика

Последняя воздушная тревога в Киеве была объявлена из-за шара небольшого размера.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Внедрены соответствующие меры для его ликвидации», – отчитался Попко.
Напомним, ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким оправдывался за ежедневные предупреждения населения с его стороны о неизбежном ракетном ударе ВС РФ.
Симферополь, Валентин Карамазов
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