Весь Киев прятался сегодня по укрытиям из-за воздушного шарика

Последняя воздушная тревога в Киеве была объявлена из-за шара небольшого размера.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Внедрены соответствующие меры для его ликвидации», – отчитался Попко.

Напомним, ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким оправдывался за ежедневные предупреждения населения с его стороны о неизбежном ракетном ударе ВС РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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