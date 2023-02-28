На Украине недовольны российской «тактикой нервирования»

Россия демонстративно производит все типичные для ракетной атаки приготовления, а затем переносит удар. И это может продолжаться в течение нескольких дней.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с такой жалобой к жителям обратился глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Так губернатор оправдался за ежедневные предупреждения населения с его стороны о неизбежном ракетном ударе ВС РФ.

По его словам, «по всем объективным данным», реальная угроза атаки существует с пятницы, однако «РФ её постоянно переносит».

Напомним, накануне в Объединённом командовании группировки «Юг» ВС Украины заявили, что ночная атака российских БПЛА на военные объекты Украины 27 февраля свидетельствует о подготовке массированного ракетного удара со стороны РФ в ближайшее время. Россия якобы уже подняла в небо стратегические ракетоносцы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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