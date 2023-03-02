ВСУ: В Чёрное море вышли российские «ракетоносители» – готовится массированный удар

Число ракетоносителей в акватории Чёрного моря резко увеличилось, РФ готова к нанесению нового массированного ракетного удара.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Объединённого командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

По её словам, «общий залп «Калибров» может составлять 24 ракеты высокой точности».

«В Чёрном море сейчас находится 13 российских кораблей, среди которых два надводных и два подводных ракетоносителя», – сказала Гуменюк.

Напомним, накануне Гуменюк заявила, что в ближайшие два дня Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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