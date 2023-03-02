В Литве обещают Украине «полноценное членство» в ЕС через 6 лет

Украина войдёт «полноправно» в ЕС в 2029 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

«Конечно, для этого обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз должен собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, предусматривающей членство Украины, Молдовы, а может, и Грузии», – сказал он.

Кубилюс добавил, что переговоры с Украиной могут подойти к концу к 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Евросоюзе. Еще год-два потребуется на ратификацию договора во всех 27 членах ЕС.

«Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС», – обещает экс-премьер Литвы.

Напомним, недавно Италия официально поддержала стремление киевского режима в НАТО и ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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